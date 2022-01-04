Başkan Erdem’den TBB yönetimine seçilen Altun’a ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Barolar Birliği yönetiminde yer alarak başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, aralık ayında gerçekleştirilen genel kurulda Av. Erinç Sağkan başkanlığında Türkiye Barolar Birliği yönetimine seçilerek başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Remzi Çınar ve Osman Ayradilli ile Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Gürkan Altun’u başarısından dolayı kutlayan Başkan Turgay Erdem, yeni görevinde de başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun da, genel kurulda önemli bir başarıya imza attıklarını ifade etti.