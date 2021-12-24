banner4556

Başkan Özkan’dan Akyazı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

banner4336

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tayin olan Umut Akyazı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Özkan’dan Akyazı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tayin olan Umut Akyazı’yı makamında ziyaret etti.

banner4575

Gerçekleşen ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer alırken, Umut Akyazı’ya iyi dilek ve temennilerde bulunan Özkan, Karacabey’le ilgili çeşitli konuları da dile getirdi. Görüşmede, ilçede iki kurum arasında geçmişte yapılan ve devam eden projeler de ele alındı. Yeni görevinde Akyazı’ya başarılar dileyen Özkan ziyaretin sonunda, Karacabey Longozunun simgelerinden biri olan nilüfer çiçeği tablosunu Akyazı’ya hediye etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Buzlanmaya karşı tuzlu mücadele
Buzlanmaya karşı tuzlu mücadele
  1. TEKİRDAĞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349