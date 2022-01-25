Başkan Usta: “Şehri imar ederken çalışanlarımızı ihmâl etmiyoruz”

İznik Belediyesinde görev yapan Hizmet-İş Sendikası üyesi personelin maaşlarına ek protokol ile düzenleme yapıldı.

Son dönemlerdeki artan kur ve enflasyon oranları ile marketteki ve pazardaki artışlar sebebiyle sendikalar belediyelere ek protokol çağrısında bulundular.

Hak-İş Bursa Sendika Başkanı Mustafa Yavuz açıklamasında, “Şimdi sıra belediye başkanlarımızdadır dedik ve yetkili olduğumuz bütün belediyelere ek protokol çağrısında bulunduk. Her zamanki gibi yine ilk olma özelliğini koruyan çağrımıza olumlu cevap veren ve bugün burada emek ve alın terine sahip çıkan İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta “Cumhurbaşkanımız işçinin yanında olmuş ve tarihi bir zam açıklamasıyla emeğin, alın terinin yanında yer almıştır. Bugün bizlerde sendikaların çağrısına kayıtsız kalmıyoruz. Ek protokol ile arkadaşlarımıza yeni destekler sunuyoruz. Bu vesile ile yeni kazanımlar çalışma arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bizler her zaman onların yanındayız” diye konuştu.