Başkan Yılmaz’dan şehit annesine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erzurum’da hain terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği köy baskını esnasında 5 yaşındayken şehit edilen Elif Çetinkaya’nın ailesini ziyaret etti.

‘Yıldırım’da kimse kimsesiz değil’ misyonuyla sık sık ilçedeki yaşlı, hasta, kimsesiz, engelli, gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Karaaslan ile birlikte, Erzurum’da 5 yaşındayken hain terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği köy baskınında şehit edilen Elif Çetinkaya’nın ailesini ziyaret etti. Davutdede Mahallesi’nde bulunan Çetinkaya ailesinin evine konuk olan Belediye Başkan Oktay Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bugün Şehit Elif kardeşimizin annesi Hanım Teyzemizi ziyaret ettik. Elif şehidimizi rahmetle yâd ettik. Evladı olarak bizlerde Hanım Teyzemizin acısını paylaştığımızı belirttik. Yıldırım Belediyesi olarak şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız" dedi.

Vatan ve millet için hayatlarını feda ederek şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygıyla ve rahmetle yâd ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm şehit ailelerini kendilerine bırakılan emanetler olarak gördüklerini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, "Bu vatanı vatan kılmak için mücadele verirken çok canımız yandı. Süreç içerisinde birçok kayıp yaşadık. Bizlere yaşanılır, gelecek nesillere güvenli bir dünya sunmak için can veren şehitlerimizin fedakârlıklarını unutmak mümkün değil. Bizler ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Bu vesileyle başta 5 yaşında bir bebekken PKK’nın gerçekleştirdiği baskın esnasında şehit düşen Elif Çetinkaya olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.