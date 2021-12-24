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Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu, facianın eşiğinden döndü

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş, rögar kapağına bastığı esnada kendini çukurun içinde bulduğu düştü. Çukurun içine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci bulunduğu yerden arkadaşı çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu, facianın eşiğinden döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş, rögar kapağına bastığı esnada kendini çukurun içinde bulduğu düştü. Çukurun içine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci bulunduğu yerden arkadaşı çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi’ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.

O anlar kamerada

Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.

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