Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Osmangazi Belediyesi personeline iş güvenliği uzmanları tarafından yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, personeline yüksekte çalışırken iş güvenliği eğitimi düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Çalışmaları kapsamında belediye çalışanlarına, yapacakları işle ilgili tehlike ve riskler konusunda “Yüksekte Çalışma Eğitimi” gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Recep Gür, Belediye Meclis Salonu’nda yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları, düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri ve süresi, yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler, yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri, tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler, ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler, sağlık ve güvenlik işaretleri ile yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında teorik bilgiler verdi. Ardından sınava tutulan personel, öğrendikleri bilgileri Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Şantiye Birimlerinin bulunduğu açık alanda uygulama imkânı buldu.