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Beyaz örtü üniversiteye çok yakıştı

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Bursa’yı da beyaza bürüdü. Hafta sonu başlayan yağıştan Bursa Uludağ Üniversitesi de nasibini aldı. Beyaz örtüye bürünen Görükle Kampüsü’nde muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Kampüsün her köşesini kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtü üniversiteye çok yakıştı
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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Bursa’yı da beyaza bürüdü. Hafta sonu başlayan yağıştan Bursa Uludağ Üniversitesi de nasibini aldı. Beyaz örtüye bürünen Görükle Kampüsü’nde muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Kampüsün her köşesini kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı
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