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BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna’da mahsur kaldı

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un Rus askerlerinin girdiği Kiev’de mahsur kaldığı öğrenildi.

BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna’da mahsur kaldı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un Rus askerlerinin girdiği Kiev’de mahsur kaldığı öğrenildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden 4 gün önce BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO’nun fuar organizasyonları işlerini yürüten Jointur’un ortaklarından Süleyman Güler, Baby Expo Fuarı için başkent Kiev’e gitmişti.

Bursa’da açılacak Burteks ve Junioshow fuarları için görüşmelerde de bulunan ve iki gün önce dönmeye hazırlanan Kuş ve beraberindeki iki kişi savaşın patlak vermesi üzerine Kiev’den ayrılamadı. İsmail Kuş, durumlarının iyi olduğunu ve büyükelçilikle sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Şu anda Türkiye Büyükelçiliği yakınlarındaki bir evde kaldıklarını belirten Kuş, dönüş imkanlarını araştırdıklarını söyledi. İsmail Kuş, 23 Şubat Çarşamba günü sosyal medya hesabından fuarın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, ‘Ukrayna Kiev, iş zor zaman da olsa ihmale gelmez’ mesajını verdi.

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