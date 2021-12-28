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Bu konsere katılanlar bilet yerine mama aldı

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Bursa’da sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere katılanlar, bilet yerine mama satın aldı.

Bu konsere katılanlar bilet yerine mama aldı

Bursa’da sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere katılanlar, bilet yerine mama satın aldı.

Haçiko Derneği Bursa Şubesi tarafından sokak hayvanları için konser düzenlendi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen konserde Yakup Kaçarı sahne aldı. Konsere giriş ücreti 25 lira olarak belirlendi. Konsere gelecek hayvanseverlerin konser bileti yerine sokak hayvanlarına mama alması istendi. Konser giriş alanına hazırlanan mamalar yerleştirildi. Konsere gelen vatandaşlar sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu. Gecede sahne alan Yakup Kaçarı, söylediği şarkılarla coşturdu.

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Sokak hayvanları için böyle bir konser tertip ettiklerini ifade eden Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Dimidoa, "Kış şartlarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmaları çok zor oluyor. Kırsal alanlardaki can dostlarımızın mama ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ediyoruz. Buradan elde edilen gelirin tamamını sokak hayvanlarına harcayacağız. Konsere 100 hayvansever katıldı" dedi.

Yakup Kaçarı, "Ses sanatçısıyım Hayvanlara destek olmak için bugün sahneye çıkıyorum. Bu sahneden hiç bir ücret talep etmiyorum. Sokak hayvanlarına her zaman destek çıkmak için göreve hazırız" şeklinde konuştu.

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