Bu mesleğin müşterisi var ama yapanı yok

KOCAELİ (İHA) – Yok olmaya yüz tutmuş meslek grupları arasında yer alan bıçakçılığı 42 yıldır sürdüren Abdullah Kaya, 6 metrekarelik dükkanında müşterilerinden gelen bıçakları titizlikle biliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Kaya, 42 yıl önce başladığı bıçakçılık mesleğini hala ilk günkü aşkla sürdürüyor. Mesleğe ilk olarak mobilya dükkanında kendine ait bıçakları bileyerek başlayan Kaya, zamanla bu alanda kendini geliştirdi. Vatandaşlardan da gelen talep üzerine mobilya ustalığını bırakan Abdullah Kaya, sadece bıçakçılık mesleğine yoğunlaştı. Kaya, yok olmaya yüz tutmuş meslek grupları arasında yer alan bıçakçılığa, 6 metrekarelik dükkanında yıllardır tek başına devam ediyor.

"Çırak patron, patron çırak durumunda"

Artık çırak bulmanın çok zor olduğuna değinen 76 yaşındaki Abdullah Kaya, "42 senedir bu mesleği yapıyorum. Bu meslek bitmek üzere. Usta-çırak ilişkisi çoktan yok oldu. Artık çırak almaya kalktığın zaman çırak patron durumunda, patron çırak durumunda oluyor. ‘Bana ne kadar maaş verirsin? Sigortamı ödeyeceksin, öğle yemeğimi ve yol paramı vereceksin’ diyor ama meslekle alakalı hiçbir şey sormuyor. Kendi menfaatini düşünüyor ve kendini garantiye almaya çalışıyor. Bana hiçbir faydası olmaz. Biz küçükken çırak olacağımız zaman babalarımız bizi ustanın yanına götürüp ‘Eti senin kemiği benim’ derdi. Ama şu an maalesef böyle bir durum yok. Müşteri var fakat bu mesleği yapacak biri kalmadı. Benden sonra bu mesleği yapacak genç bir arkadaşı yetiştirip köşeme çekilmek isterdim. Fakat maalesef ne arayan ne de soran var. Meslek, altın bir bilezik gibidir. Gençler tabi ki de üniversite okusunlar, fakat yanında bir meslek de öğrensinler. Benim yaptığım bu meslekle bir hane rahatlıkla geçinebilir" dedi.

"Almanya’dan bile müşterim var"

Herkesin bir meslek öğrenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "İnsanlar boş oturacaklarına bu gibi meslekleri devam ettirseler ne kadar güzel olur. Hem gelirlerine bir katkı olur hem de boş vakitlerini değerlendirmiş olurlar. Vatandaşlarımız çalışsınlar, bir şeyler üretsinler ve bu vatana katkıda bulunsunlar. Gençler bu mesleği beğenmemezlik yapmasınlar. O altın bileziği kollarına taksınlar, farklı meslekler öğrensinler. Gün gelip lazım olunca edindiği mesleği kullanabilirler. Şu ufacık dükkanda 22 senedir bu mesleği yapıyorum. Allah bereket versin müşterilerim de var. Dükkanımın önünde tabelam bile yok. Fakat insanlar beni buluyor. Kandıra’dan, Ağva’dan, Dilovası’ndan, Gölcük’ten gelen müşterilerim var. Almanya’dan bile bana makas biletmeye gelen müşterim var. İnsanlar bana tavsiyeler üzerine geliyor" şeklinde konuştu.