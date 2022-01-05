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Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

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Bursa’da çocuklara hayvan sevgisi için alınan muhabbet kuşu konuşamıyor, ama her türlü oyuna katılıyor. Yapboz, balon ve tablet oyunlarında evin çocuklarıyla bir olan Maviş, ip üzerinde cambazlıktan da geri kalmıyor.

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor
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Bursa’da çocuklara hayvan sevgisi için alınan muhabbet kuşu konuşamıyor, ama her türlü oyuna katılıyor. Yapboz, balon ve tablet oyunlarında evin çocuklarıyla bir olan Maviş, ip üzerinde cambazlıktan da geri kalmıyor.

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Çocukların hayvan sevgisi için evlerine alınan muhabbet kuşu, kısa zamanda çocukların ortamına ayak uydurdu. Çocukların Maviş ismini verdiği kuş, onlarla yapboz oynayıp, balon üzerinde durmaya çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı. Çocukların gülüş ve bağrışlarıyla öten kuşun tablet oynayan ve kitap okuyan çocuğu ise rahat bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. İki koltuk arasına gerilen ipte yürümeye çalışan kuş, renkli görüntüler ortaya koydu. Dengesini kaybeden kuşun ipe tutulu taklalar atması ise gülümsetti.

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