banner4556

Bu yardım yürekleri ısıttı

banner4664

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri duygulandırdı.

Bu yardım yürekleri ısıttı
banner4581
banner4336

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri duygulandırdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.

Vatandaşın, çöp toplayıcısına yardım ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntü ise yürekleri ısıttı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Keşan polisinden sahte içki operasyonu
Keşan polisinden sahte içki operasyonu
  1. EDİRNE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666