Bursa ‘örnek’ vatandaşını seçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arama kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan ‘yılın vatandaşı’ seçildi. Arslan, hayatını kaybeden babasını toprağa verdikten hemen sonra Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına katılarak örnek davranış sergilemişti.

Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyarak örnek teşkil eden vatandaşları ödüllendiriyor. Belediye, 2020’nin son aylarında ‘ayın vatandaşı’ uygulamasını başlatmıştı. Uygulama başladığından bugüne kadar 21 kişi veya topluluk, örnek davranışlarıyla ‘ayın vatandaşı’ seçilmişti. Ayın vatandaşları her ay düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ağırlanarak, teşekkür belgelerini de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyelerinin elinden almıştı. Yıl boyunca belirlenen ayın vatandaşlarından birinin ‘yılın vatandaşı’ olarak belirlenmesi maksadıyla halk oylamasına gidildi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve iki hafta içinde yaklaşık 30 bin kişinin oy kullandığı seçimde, 2522 oy alan Arama Kurtarma Gönüllüsü Oktay Arslan ‘yılın vatandaşı’ seçildi.

“İyilerin sayısı artmalı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis üyelerinin katıldığı programda ayın vatandaşı seçilen tüm vatandaşlarla bir araya geldi. Yılın vatandaşının açıklanacağı programda konuşan Başkan Aktaş, alt kat komşunun üst kat komşuyu tanımadığı, akrabalar arasındaki iletişimin azaldığı günümüzde, örnek davranışları ile kamuoyuna mal olan tüm isimleri tebrik etti. Konuşmasında ‘erdem’ kelimesinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Ahlaklı, alçak gönüllü, yiğit, doğru, güvenilir, yardımsever ve cesur insanlardan bahsederken ‘erdemli insan’ deriz. Erdemli bir toplum, ancak ve ancak erdemli insanlar eliyle oluşturulabilir. Erdemli insan; iyi ve güzel olana yönelen, kötü ve çirkin olandan sakınan ve iyiliği yaymaya çalışan insandır. Doğruluk, güvenilirlik, cesaret gibi güzel özelliklere sahip ve aynı zamanda duyarlı, samimi, iyi yürekli, ölçülü, tevazu sahibi insandır. Şükürler olsun ki aramızda faziletli insanların sayısı bir hayli fazla. Sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla toplumun birlik ve beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuza güç vermektedirler. Biz 2020 yılı kasım ayında güzel bir hareket başlattık. Her ay meclis toplantılarımızda ‘ayın vatandaşı’ kapsamında Bursa’da yaşayan, örnek alınacak davranışlarda bulunan vatandaşlarımızı konuk etmeye başladık. Bu bazen bir kişi oldu, bazen çift oldu, bazen kurum oldu. Kim olursa olsun her biri, yaptıkları işlerle yüzümüzü güldürdü, hepimize umut verdi. Aralarında doktor, hemşire, mühendis, esnaf, muhtar, muhabir ve emekli her kesimden vatandaşımızın yer aldığı listemizin ortak özelliği; insani kaygıların, yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıkması, kendini değil başkalarını önceleyen davranışlar sergilemeleridir. Bu vesileyle, her biri birbirinden değerli vatandaşlarımızı örnek davranışları, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Bursalılar adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ayın vatandaşı seçilen herkes eşleriyle birlikte teleferikle Uludağ’a çıkartılıp BURFAŞ tesislerinde yemekle ödüllendirilirken, ‘yılın vatandaşı’ Oktay Arslan da plaketini Başkan Aktaş’ın elinden aldı.