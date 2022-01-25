Bursa Terminalinde mahsur kalan yolcular KYK yurtlarına yerleştirildi

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle girişlerin sadece kış lastiği olan binek türü araçların geçişine izin verileceğinin açıklanmasıyla beraber yüzlerce vatandaş Bursa terminalinde mahsur kaldı. Sabah 08.00’e kadar beklemek zorunda olan vatandaşların bu durumu üzerine harekete geçen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, mahsur kalan yolcuları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarına yerleştirdi.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, yetkililer tarafından İstanbul’a girişlerin sadece kış lastiği olan binek türü araçların geçişine izin verileceğini açıklanmasının ardından şehirlerarası otobüs terminalleri yüzlerce insanla doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa’ya gelip İstanbul’a hareket etmek isteyen otobüsler, açıklanan kararla birlikte yolcularıyla birlikte terminalde kaldı. Emniyet güçlerinin kontrolüyle terminalden çıkışlarına izin verilen otobüsler, İstanbul’a hareket edemedi. Yolcularıyla sabah 08.00’e kadar terminalde mahsur kalan yolcular, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ’’’Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile; hava şartları nedeniyle İstanbul’a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul’a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz.’’ dedi.