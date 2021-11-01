Bursa’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi’nde madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metrûk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metrûk binaları yıkmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen metrûk binalar, iş makineleri ile yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Tuna Mahallesi’nde iki katlı metrûk evin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaların yıkımlarının devam edeceğini söyledi.