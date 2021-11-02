Bursa’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, sabah saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Yoğun sis Mudanya ve İzmir yolunda hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü Bursa’da yoğun sis, ulaşımı da etkiledi. Mudanya Yolu Geçit ve Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir Yolu’nda bazı noktalarda sürücülerin görüş mesafesi 20metreye kadar düşerken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.

Bursa’da bugün puslu ve güneşli bir havanın hakim olacağı, sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.