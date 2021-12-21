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Bursa’da su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’da su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ve Karacabey ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Osmangazi ilçesinin Adalet Mahallesi, 1. Koç Sokak, Balcıoğlu Cadde, Lise Cadde, 1. Adalet Cadde arasında kalan bölgesinde 22.12.2021 - 21.01.2022 tarihleri ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ilçesinin tamamında 22.12.2021 tarihinde 08:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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