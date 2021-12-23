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Bursa’nın başarılı emniyet müdür yardımcısının gururlu günü

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Bursa’nın başarılı emniyet müdür yardımcılarından Erol Turan, hukuk fakültesi okuyan kızının avukat olmasının gururunu yaşıyor.

Bursa’nın başarılı emniyet müdür yardımcısının gururlu günü

Bursa’nın başarılı emniyet müdür yardımcılarından Erol Turan, hukuk fakültesi okuyan kızının avukat olmasının gururunu yaşıyor.

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Bursa Barosunda gerçekleşen yemin töreninde, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Fatma Zehra Turan avukatlık mesleğine ilk adımını attı. Barodaki yemin merasiminin ardından Fatma Zehra Turan avukatlık ruhsatnamesini Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Turan’ın elinden aldı. Ruhsatına kavuşan Fatma Zehra Turan’a, Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun başarılar diledi.

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