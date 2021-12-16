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BUSKİ’den sayaçlara ‘don’ uyarısı

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Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

BUSKİ’den sayaçlara ‘don’ uyarısı
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Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kötü hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışlarının önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla devamı beklenirken; Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle muhafaza edilmesi gerektiğini hatırlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Alınan tedbirlere rağmen, yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne yönelik Alo 185 BUSKİ Çağrı Merkezi’nden yardım istenebileceği vurgulandı.

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