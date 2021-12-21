Büyükçekmece’de yeni yıl hediyesinin adresi Kervansaray

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin gelenekselleşen yeni yıl ürünleri ve hediyelik eşya satış stantları bu yıl da Kültürpark Keyvansaray’da açıldı.

120 katılımcının olduğu ve 56 standın kurulduğu yeni yıl ürünleri satış stantları Büyükçekmece Kültürpark’ta açıldı. Standların açılışını Büyükçekmece Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Stantlara yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenler ve kursiyerler, Tarım Müdürlüğü BÜTKOP(Büyükçekmece Tarım Kooperatifi), Büyükçekmece-Mimaroba Sanat Sokağı katılımcıları, Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisi öğrencileri ve Büyükçekmece ailesinin katıldığı el sanatları ve mutfak lezzetlerinden oluşan stantlar gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı hediyelik eşya fuarı 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak.