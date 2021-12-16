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Büyükçekmeceli minikler Yerli Malı Haftası’nda buluştu

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Büyükçekmece Belediyesi Yerli Malı Haftası kapsamında Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri ile birlikte Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

Büyükçekmeceli minikler Yerli Malı Haftası’nda buluştu
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Büyükçekmece Belediyesi Yerli Malı Haftası kapsamında Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri ile birlikte Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla Kültürpark’ta düzenlenen etkinlikte çeşitli aktivite ve oyunlarla çocuklar Yerli Malı Haftası hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte gelen misafirlere tamamen doğal ve yerli ürünlerin olduğu kuru bakliyat, yiyecek, meyve ve sebzeler ikram edildi.

Etkinliğe ilgi yoğun oldu

Celaliye Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi, Mimaroba Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi, Mimarsinan Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi ve Tepecik Halk Akademisi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ndeki çocuklara Yerli Malı Haftası kapsamında eğlenceli ve öğretici oyunlar oynatıldı. Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirlerin okunduğu, çocukların meyve ve sebze kostümleriyle oyun oynadığı etkinlikte tamamen doğal ürünlerden oluşan yiyecek standı gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün çocuklar ile birlikte hamur açarak eğlenceli aktivitelere eşlik etti. Başkan Akgün gelen misafirlere, çocuklara her daim bilgiler aşılayan öğretmenlere teşekkür etti.

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