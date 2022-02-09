Büyükçekmece’nin sevilen siması Rıdvan Yavuzbilge hayatını kaybetti

Büyükçekmece’nin sevilen ve sayılan isimlerden olan geçmiş dönem Celaliye-Kamiloba Belediye Başkanı Rıdvan Yavuzbilge’nin vefatı ilçeyi yasa boğdu.

1994-2009 yılları arası arasında 3 dönem Celaliye - Kamiloba Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve 2014-2019 yılları arası Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yavuzbilge tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Yavuzbilge’nin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Merhumun cenazesi 11 Şubat Cuma günü Kamiloba Camii’nde kılınacak öğlen namazına müteakiben Kamiloba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“Acımız çok büyük”

Rıdvan Yavuzbilge’nin kaybının herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün duygularını şu sözlerle ifade etti, “Çok uzun yıllardır aynı ilçede halkımıza hizmet için birlikte çalıştık. Ayrıca bir dönemde Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak ilçemize hizmet etmişti. Her zaman halkın içinde olan, güler yüzü ve sıcak yaklaşımı ile gönüllerde yer etmiş çok değerli bir insanı kaybettik. Acımız çok büyük. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”