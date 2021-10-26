Büyükkumla’da 1500 metrelik yeni yol tamam

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çevre köylerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Büyükkumla’yı ziyaret eden Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, muhtar Nuri Çakır ile birlikte mezarlık yolundaki çalışmayı inceledi. Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin hizmetlerini ilçenin her metrekaresine yaydığını ifade ederek, "Köylerimizde ve şehir merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl çok sayıda bölgede yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın ulaşım konusunda yaşadığı engelleri ortadan kaldırdık. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Muratoba ile Katırlı arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yoldan köylülerimizin memnuniyeti üst seviyede olurken, çok yakında Balıkpazarı Mahallemizde yaklaşık 6 bin metrekare taş parke ve kaldırım çalışmasına başlıyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Sahil kıyısı köylerimizden olan Büyükkumla’da vatandaşlarımızdan ve muhtarımızdan bu bölgedeki yolun yapımı konusunda çok sayıda talep aldık. Bu yoldan mezarlığa ve bu bölgedeki evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar yaz aylarında toz ve toprak kış aylarında ise çamurla karşılaşıyordu. Biz Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin bir ulaşım sıkıntısını daha ortadan kaldırarak 1500 metre uzunluğundaki bu yolda sathî asfalt kaplama çalışma yaptık. Köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.