Çamlıca Kulesi’nden görmeden İstanbul’u dinledi

Bayrampaşa’da Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri için Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii’ne gezi programı düzenlendi. Çamlıca Kulesinden İstanbul’un eşsiz manzarasını seyreden engelli vatandaşlar daha sonra Çamlıca Camii’ne geçerek burada namazlarını kıldı. Geziye, kendisi de görme engelli olan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay da katıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bayrampaşa Belediyesi, engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylere keyifli bir aktivite yaşatmak amacıyla, Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri için Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Camii gezisi organize etti. Çamlıca Kulesi seyir terasına çıkan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, İstanbul’un büyüleyici manzarası karşısında keyifli dakikalar geçirdi. Çamlıca Kulesi’ni gezdikten sonra Çamlıca Camii’ni ziyaret eden özel gereksinimli bireyler ve aileleri namazlarını eda ettikten sonra gezi programı son buldu. Kendisi de görme engelli olan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, kafiledeki diğer engelli bireylerle Çamlıca Kulesi’ni ve Çamlıca Camii’ni gezdi.

“Hayattan keyif alma anlamında fırsat bulmuş oluyorlar”

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, “Öncelikle, bugün burayı ziyaret etmemize vesile olan engelli çocuklarımız. Bu çocuklarımız Gündüzlü Bakım Merkezinde eğitim alıyorlar, kabiliyetlerini geliştiriyorlar, olabildiğince sıkılmadan bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Bunu renklendirmek adına da bugün bir Çamlıca ziyareti yapıldı. Bu ziyareti İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bayrampaşa Gündüzlü Bakım Merkezi ve desteklerini esirgemeyen Bayrampaşa Belediyemiz ile birlikle yapılıyor. Engelliler zaten yoğun bir dezavantaj yaşıyor. Bu zihinsel engellilerde, görme engellilerde farklı farklı tecelli edebiliyor. Bu dezavantajlarını olabildiğince bol fırsatlar vererek doldurmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Çamlıca Kulesi ziyareti gibi düşünün. Birçok sebepten engellenmişlik duygusu yaşandığı için bu engellenmişlik duygusunu olabildiğince bol fırsat vermek şekliyle ki, engelli olmayan bireyler birçok zaman engelli olan bireylerin neler yapabileceğini hakkıyla bilemedikleri için, bu tür fırsatlarla engelliler kendilerini ifade edebilme fırsatı buluyorlar. Hayattan keyif alma anlamında fırsat bulmuş oluyorlar. Aileler de böylece memnun ve mutlu oluyorlar. Tabii onlara hizmet veren Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler de mutlu olmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun”

Çamlıca ziyaretine kızları ile birlikte katılan engelli annesi Seyide Yonar, “Allah’a çok şükür olsun ki bize bu okulu tanıttı, gördük. O kadar güzel bir şey ki çok mutluyuz. Müdürümüz yeni geldi, onu çok sevdik. Kızlarım da yanımda, okula gidiyorlar. Okulda ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Ben çok memnunum. Hocalarımızdan ve okuldan çok memnunum. O kadar güzel bir şey ki, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize ve engelli çocuklarımıza ön ayak oldu. Her yönden yardım yaptı. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.