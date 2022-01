Can dostlara hem şifa, hem sıcak yuva

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, bir can dostu daha sıcak yuvaya kavuşturdu. 17 aylık çocuklarını hayvan sevgisi aşılayarak büyütmek isteyen Açıkel çifti, barınağı ziyaret ederek Golden cinsi bir köpek sahiplendi.

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce can dosta şifa dağıtırken, sahipsiz hayvanların sıcak yuvalara kavuşmasını da sağlıyor. Vatandaşları hayvan sahiplenmeye teşvik etmek için barınak bünyesinde yavru kedi sahiplendirme ünitesi oluşturulurken, barınakta doğan ve ekipler tarafından sokakta bulunarak barınağa getirilen yüzlerce kedi ve köpek, sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşturuluyor. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyarete gelen Açıkel çifti, 17 aylık çocukları Ayaz’ın hayvan sevgisi aşılayarak büyütmek için Golden cinsi bir köpek sahiplendi. Açıkel ailesi, hayvan sahiplenerek ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşarken, can dost ise sıcak bir yuvaya kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Petshoplardan satın almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yapan Burak Açıkel, “Eşimle birlikte hayvanları çok seviyoruz. Çocuğumuz olunca onun da hayvan sevgisi ile büyümesini istedik. Petshoplardan satın almak yerine barınaktan hayvan sahiplenmeyi tercih ettik. Sahiplendiğimiz Golden çok sevimli. Hem bize hem de oğlumuza güzel bir arkadaşlık yapacaktır. Osmangazi Belediyesi’nin bu modern hayvan barınağını da çok beğendik. Can dostlarımızın her türlü bakım ve tedavisi burada yapılıyor.” dedi.