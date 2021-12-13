Can dostlarına Büyükşehir şefkati

Bursa’nın 17 ilçesinde can dostlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Mustafakemalpaşa ilçesinde Paşa Patileri Derneği işbirliğiyle sahipsiz hayvanlara mama dağıtıp, yıpranan barınakları yeniledi.

Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyi pandemi sürecinde artıran Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte beslenme ve barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını ihmâl etmedi. Pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü andan bu yana Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Bademli Barınağı’nda 14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 kısırlaştırma, 4 bin 992 aşı ve 329 adet acil müdahale olmak üzere toplamda 36 bin 81 adet tedavi gerçekleştirildi. Sokak hayvanları sağlıklarına kavuşturuldu.

Yine aynı dönemde mahalle gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin de katılımı ile 17 ilçe genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık verildi. Geçen yıl mart ayından bu yana yaklaşık 160 ton mama dağıtımı yapılırken, havaların soğuması ile birlikte ‘can dostlarının barınma ve beslenmesi için’ 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları, sahil kenarları gibi yerlere 750 adet köpek kulübesi yerleştirildi. 250 adet betonmatik-suluk ile 70 adet büyük mamamatik konulurken, 1250 ayrı noktada besleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Hayvan severler sahada

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak havanlarına yönelik faaliyetlerini sürdüren dernekleri de ihmal etmiyor. Son olarak Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Paşa Patileri Derneği ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, dernek üyeleri ile birlikte hafta sonu besleme faaliyeti gerçekleştirdi. İlçedeki hayvan severlerin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun da iştirakiyle hem sahipsiz hayvanlara mama dağıtıldı, hem de yıpranan barınaklar yenileriyle değiştirildi.