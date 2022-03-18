Çanakkale şehitleri Sakarya’da dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da anma programı düzenlendi.

Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliğinde düzenlenen programa; Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu, şehitler için saygı atışı, şehitliğe karanfil bırakılması, Vali Kaldırım’ın şehitlik anı defterini imzalaması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti. Program, Yorgalar Mezarlığı’ndaki şehitliğe geçilerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakılmasıyla son buldu.

"Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş"

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Çanakkale Destanını 107. yılında büyük bir gururla ve övünçle kutlarken, bu mukaddes toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de bu vesileyle bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiştir. Küllerinden doğan Türk milleti, ecdadından ve tarihinden aldığı güçle yeni destanlar yazmaya her zaman hazır bir millettir. İstiklal ve istikbal mücadelesini tarihin her döneminde verip, şanlı mazisine kahramanlık destanları yazdıran bir millete mensup olmanın onurunu yaşadığımız bu önemli tarihler, bizlere vatanımızı miras bırakan ecdadımıza minnet borcumuzu göstermemize de vesile olmaktadır. İnsanüstü bir mücadele ile elde edilen zaferler, milletimizin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir" dedi.