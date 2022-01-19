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Çanakkale’de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

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Çanakkale’de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale’de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
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Çanakkale’de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

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Çanakkale Barosu’na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak’taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti.

Avukat Yurt için bugün Yalı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt’un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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