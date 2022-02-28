Çanakkale’den Ukrayna halkına destek

Çanakkale’de, Ukrayna’nın Çanakkale Fahri Konsolosluğu ve Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteri ile Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı protesto edildi.

İskele Meydanı’nda saat 18.00 sıralarında toplanan grup, ellerindeki Kırım, Ukrayna ve Türk bayraklarıyla sloganlar atıp, Ukrayna Ulusal Marşı’nı söyledi. Grup adına açıklama yapan Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Günaydın, "Ukrayna şehirleri bombalanıyor, siviller hedef alınıyor, öldürülüyor. Rusya, füzeler, ağır toplar ve yasaklı misket bombaları kullanıyor. Rus askerleri Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirmiş bulunuyorlar, Rivne ve Khmelnitsky nükleer santralleri de önemli hedefleri arasında. Bu bütün dünya için büyük bir tehlike arz ediyor. Rusya devletinin şu anda yaptıkları uluslararası terörizm olarak nitelendiriliyor. Barışçıl, demokratik ve Avrupalı Ukrayna şu anda dünyanın en acımasız ordusuna karşı savunmada. Rusya’nın eylemleri barışa ve insanlığa karşı suçtur” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına her yerden saldırdığını söyleyen Ukrayna’nın Çanakkale Fahri Konsolosu Mehmet Işık ise, "Ukrayna’da büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor şu anda. Biz daha çok işin insani tarafındayız. Oradaki insanlar şu anda perişan. Onlara bir dilim ekmek daha fazla nasıl göndeririz, nasıl sağlık malzemesi gönderip, yardım edebiliriz onlarla ilgileniyoruz. Bununla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği’nin açmış olduğu bir bağış kampanyası var. Biz de Çanakkale Fahri Konsolosluğu olarak burada Çanakkale halkından yardım talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından grup, Rusya aleyhinde slogan atarak, savaşın bir an önce sona ermesini istedi. Öte yandan Ukrayna’nın Kiev şehrinde bulunan Oleksandr Boiko isimli şahıs, iskeledeki Türk arkadaşını arayarak Çanakkale halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.