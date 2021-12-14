Doktor, koronovirüsten hayatını kaybetti

Karacabey’in sevilen doktorlarından Muhammet Kutsal Altıntaş, koronavirüse bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Karacabey Uluabatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi doktorlarından eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kutsal Altıntaş (57) dün akşam evinde rahatsızlandı. Çevresinde aşı karşıtı olarak bilinen Doktor Altıntaş, koronavirüse bağlı olarak kalp krizi geçirdiği anlaşılırken kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile hekimliğinin yanı sıra bir dönem İlçe Sağlık Müdürü olarak da görev yapan Dr. M. Kutsal Altıntaş’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Dr. M. Kutsal Altıntaş, bugün öğle vakti Emirsultan Camii’inde kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir’de Başçeşme mezarlığında defnedilerek ebediyete uğurlanacak.

Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş’ın evli ve 5 yaşında bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.