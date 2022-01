Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı

Dünya Muay Thai Şampiyonası öncesi, bir yandan dolandırıcılığa uğrayan bir yandan da sağlık sorunları nedeniyle doktorların şampiyonaya katılamazsın dediği Milli Yıldız Bediha Taçyıldız, katıldığı turnuvada 5. dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Şampiyonluğu öncesi yaşadığı sorunları anlatan Taçyıldız: "Sakatlığımı öğrendiğimde şampiyonaya 3 ay vardı, doktorum ’hiçbir yere gidemezsin’ dedi. Dünyam başıma yıkıldı ama pandemi vesilesiyle şampiyona ertelenince hazırlanmayı sürdürdüm. Kesinlikle dolandırıcılık, sakatlık önüme geçecek şeyler değil, fedakarlıkların hepsine değdi” dedi.

Genç yaşına rağmen en başarılı Türk Muay Thai sporcuları arasında gösterilen Bediha Taçyıldız, geçtiğimiz ay düzenlenen ve 98 ülkeden sporcunun katıldığı Tayland Bangkok’taki Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda başarılarına bir yenisini daha ekledi. 4 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu Tayland’da yeniden dünya şampiyonu olarak dünya şampiyonluğu sayısını beşe çıkardı. Ancak genç sporcu şampiyonaya hazırlık sürecinde birçok aksilikle karşılaştı. Taçyıldız, şampiyonaya 3 ay varken hissettiği bel ağrıları sonrası doktora gittiğinde büyük şok yaşadı. 2’si patlamış durumda, 3 tane fıtığının olduğunu ve bu şekilde şampiyonaya gidemeyeceğini öğrenen genç sporcu gözyaşlarına boğuldu. Uzunca süre emek verdiği şampiyonaya katılamamanın üzüntüsünü yaşayan sporcuya acil ameliyat gerektiği belirtildi. Taçyıldız’ın tedavisi sürerken pandemi nedeniyle şampiyonanın ertelendiği açıklandı.

Aksilikler onun, o şampiyonlukların peşini bırakmadı

Karar sonrası büyük mutluluk yaşan Taçyıldız, antrenmanlarını tedavisine uygun şekilde devam ettirdi. Genç sporcu, bu süreçte akıl almaz bir dolandırıcılıkla da karşı karşıya kaldı. İddiaya göre S. Ç. İsimli kadın, dünya şampiyonu Bediha’nın fotoğraf ve müsabaka videolarını kendisinin gibi göstererek yaklaşık 1 yıl boyunca kurumlardan burs ve ödüller aldı. Bir yandan sakatlıkla mücadele ederken bir yandan da dolandırıcı şoku yaşayan sporcu, hırsını ve azmini kaybetmeyerek şampiyonaya odaklandı. Zorlu rakiplerini geçerek sakatlığına rağmen finale çıkan Taçyıldız, finalde şampiyonluğu göğüsleyerek Türkiye’ye de büyük gurur yaşattı. Geçtiğimiz yıllarda da doktorunun ‘yarışmayı bırak’ demesine rağmen bırakmayan, arkadaşlarının tekerlekli sandalyede müsabakalara taşıdığı Tacyıldız, çatlak ayak parmağıyla yarışarak 4’üncü dünya şampiyonluğunu elde etmişti. Başarılı sporcu, madalyasını almak için seremoniye ise sekerek çıkmıştı.

“Gururluyum, hepsine değdi diyebilirim”

Şampiyona sürecini anlatan 24 yaşındaki genç sporcu Bediha Taçyıldız: “2 hafta önce dünya şampiyonasından geldik, Tayland Bangkok’a gittik, orada beşinci dünya şampiyonluğumu elde ettim. Ülkeme ve kendime kazandırdığım bu başarı için çok mutluyum, gururluyum. Beşinci kez bu madalyayı boynuma taktığım, Türk kadının gücünü gösterdiğim için çok mutluyum, devamı gelecek diye düşünüyorum. Güzel yanı sıra çok zorluydu. 5 kez dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum var. Ayrıca Türkiye muay thai tarihinin en başarılı kadın sporcusuyum. Erkekler de dahil olmak üzere benim unvanımı geçen olmadı. Sakatlık benim en büyük korkum ve hala devam eden bir sakatlığım var. Kaybetme hissine hiç kapılmıyorum sadece zorlandığımın farkına varıyorum ve o an bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Sanki ilk kez dünya şampiyonu oluyorum çünkü ben de öyle bir his bıraktı. O kazanma hissini, sevinci, o yorgunluğu gerçekten çok özlemişim, hepsine değdi diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Dolandırıcılık, sakatlık önüme geçecek şeyler değil”

Bir kişinin sporcunun görüntülerini kendininmiş gibi kullanmasıyla ilgili konuşan Taçyıldız: “Bu kadar bilindik bir sporcunun üzerinden böyle bir dolandırıcılık yapması çok akılsız bir durum. Hiçbir şekilde motivasyonumu bozacak bir şeye kapılmadım. Kapılsaydım da kendime zararı olurdu bunun, sadece manevi anlamda üzdü. Ben belim sakat olduğu halde gidiyorum, hazırlanıyorum, emek veriyorum bu kadar olmamalı. Kesinlikle dolandırıcılık, sakatlık bunlar benim önüme geçecek şeyler değil, ben bunları bildiğim halde bu şampiyonaya hazırlandım. Verdiğimiz emekler, yaptığımız fedakarlıkların hepsinin karşılığı bu madalya ve İstiklal Marşı; şu an çok mutluyum. Bunun devamını getirmek istiyorum, 6,7,8 artık nereye kadar giderse” diye konuştu.

“Dünyam başıma yıkıldı diyebilirim, her gittiğimde ağlıyordum”

Şampiyonaya hazırlık sürecinde yaşadığı zorluklar sonrası doktora gittiğini anlatan Taçyıldız, muayene sonrası yaşadığı üzüntüyü şöyle anlattı: “Bel fıtığı rahatsızlığım olduğunu, 3 tane fıtığımın ikisinin de patlamış olduğunu anladık. O günü hiç unutamıyorum dünyam başıma yıkıldı diyebilirim. O zaman geçen sene dünya şampiyonasına 3 ay vardı ve ben böyle bir sakatlıkla karşılaştım. Doktor MR sonucuna baktığı zaman Bediha sen bu şekilde hiçbir şey yapamazsın, hiçbir yere gidemezsin, acilen ameliyat olman gerek dedi. Araya pandeminin girmesiyle şampiyonalarımız ertelendi. Ben de bu vesileyle belimi bir an önce eski sağlığına kavuşturmak için fizik tedaviye başladım. Çok zorlu bir 2,5 ay geçirdim. Özellikle ilk zamanlar her gittiğimde ağlıyordum orada, benimle birlikte dayanamayıp hemşire de ağlıyordu. Tabi o zaman dünya şampiyonasına 3 ay kaldığı için hiçbir şey yapamayacağımı son zamanlarda anladım. Çünkü ayağa kalkıp doğru düzgün yürüyemiyordum bile. Şu an hala dikkat ediyorum o sakatlığıma en ufak bir aksilik beni tekrar eski halime döndürebilir. Gitmeden önce aklımdaydı ama maçta hiç aklıma getirmemeye çalıştım. Isınmamı yaparken bile belimi düşünerek ısınmamı yaptım. Maçta da aklıma getirmemeye çalıştım çok şükür bana hiçbir sıkıntı çıkarmadı, bu yüzden de mutluyum”

“10 senelik spor hayatında 8 kez İstiklal Marşı okuttu”

Sporcusunun büyük bir azim ve çalışkanlıkla başarı elde ettiğini dile getiren Muay Thai Milli Takım Antrenörü Yılmaz Çeken: “Hazırlık süreci çok uzundu buna rağmen biz ciddi rakipleri yendik. Muay thaide Türk kadının markası oldu. 10 senelik spor hayatında 8 kez İstiklal Marşı okutmayı nasip etti Allah, bundan sonra daha iyilerini yapacağına inanıyorum. 98 ülkenin içinde Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’nı okutup tüm dünyayı ayağa kaldırdığı için Bediha Taçyıldız’a çok teşekkür ediyorum. Tüylerim diken diken anlatamam, bunun duygusunu tarif edemem. Hastaneye gittiğimizde ortopedisyen bu kızın ameliyat olması, sporu bırakması lazım dedi. Çok üzüldüm beraber birbirimize baktık. Bir yandan da Bediha’nı videolarını, kürsü resimlerini kullanarak belediyelerden diğer kurumlardan sponsorluklar bularak dünya şampiyonu olduğunu iddia etmiş. Senin başarını çalıp kendi başarısı yapmaya çalışan insanlar bile var bu ülkede demek ki biz doğru yoldayız. Türk sporu dünyada tırmanış halinde bunu olimpiyatlarda da gördük” dedi.