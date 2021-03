Down sendromlu Büşra Nur’un hayalleri gerçek oldu

Down sendromlu olan Büşra Nur Konal 2 yıl önce Beykoz Çayır Festivali’nde birlikte şarkı söylediği Yusuf Güney ve konserde tanıştığı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’la tekrar buluşmak istediğini iletmişti. Büşra Nur’ un hayalleri 2 yıl sonra gerçekleşti.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde şarkıcı Yusuf Güney ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın down sendromu olan Büşra Nur’a sürpriz yaptı. 2 yıl önce Beykoz Çayır Festivali’nde Yusuf Güney’in sahneye alıp beraber şarkı söylediği Büşra Nur ile tekrar buluşacaklarına dair sözleşen Yusuf Güney ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beykoz sahilinde bulunan Gümüşsuyu Restoran’da bir araya geldiler. Mutluluğu gözlerinden okunan Büşra Nur’un hayalleri gerçek oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, Yusuf Güney ile Büşra Nur’un annesi bir araya geldi. Yemek yedikten sonra çay içildi, sohbetler edildi. Başkan Murat Aydın, Yusuf Güney ve Büşra Nur Konal ‘ın buluşmasına daha sonra Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı da katıldı. Yenilen yemekten sonra Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin Büşra Nur’a hediye paketi verdi. Hediye paketini gören Büşra Nur duygu dolu anlar yaşadı. Hediye Paketi içinden yazı yazmayı çok sevdiği için anı defteri, kilitli kutu ve kalem hediye edildi. Beykoz AKDEM( Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) görevlileri de Büşra Nur’u 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde yalnız bırakmadı. Büşra Nur, Yusuf Güney ile birlikte şarkı söyledi, hayallerini gerçekleştirdi.

Şarkıcı Yusuf Güney; ”Öncelikle hayallerini gerçekleştirmek demeyelim ona. Çünkü o en çok bize mutluluk veriyor. O bizim için bir onur oluyor. Çünkü onunla hep görüşüyoruz zaten sağ olsun bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz Beykoz Belediye Başkanımız da yanımızda sağ olsun Murat abi de bu konuyla alakalı içtenlikle duyarlılığını her zaman bize yansıtıyor. Konserimiz vardı burada. İki sene önce konserde tanıştık biz Büşra’yla. Beraber düet yaptık. Sonra düetten sonra tabii böyle pandemi de girdi araya. Konuşamadık ama sağ olsun Başkanımız bizleri buluşturdu burada. Allah razı olsun hepsinden. Bütün arkadaşlarımızdan, emeği geçenlerden güzel bir yemek yedik. Kahvelerimizi içtik. Hoş sohbetimizi ettik. Evet Büşra’yı daha yakından tanıdık. Çünkü Büşra’nın inanılmaz özellikleri var. Çok çok özel bir insan o“ dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Aynı zamanda benim doğduğum yerler onun ata vatanı. İki yıl önce tanıştık Büşra’yla. Yusuf kardeşimizin konserinde ben de o zaman tanıştım ve hayalim Yusuf Bey’le beraber kahvaltı yapmak, yemek yemek bir araya gelmek, muhabbet etmek demişti. Sağ olsun Yusuf kardeşimize teşekkür ediyoruz. Büşra’nın hayallerini gerçekleştirmemize katkı sağladı. Bugün o hayali gerçekleştirmek üzere bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Büşra Nur Konal, "Kendimle gurur duyuyorum iyi ki sizinle karşılaştım. Beni sizinle Allah buluşturdu. Ben çok heyecanlıyım” ifade etti.