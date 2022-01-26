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Dükkanının önündeki karlı kaldırımı temizlemek için bakın ne yaptı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir vatandaş kar sebebiyle kapanan dükkanın önünü, eline aldığı tuz paketinden serpiştirdiği tuzlar ile temizlemeye çalıştı. O anları kayıt altına aldıran vatandaş, “Belediyeden de beklemiyoruz kendimiz saçıyoruz. Herkes evinin ve dükkanın önüne bir poşet tuz serpsin bu sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

Dükkanının önündeki karlı kaldırımı temizlemek için bakın ne yaptı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir vatandaş kar sebebiyle kapanan dükkanın önünü, eline aldığı tuz paketinden serpiştirdiği tuzlar ile temizlemeye çalıştı. O anları kayıt altına aldıran vatandaş, “Belediyeden de beklemiyoruz kendimiz saçıyoruz. Herkes evinin ve dükkanın önüne bir poşet tuz serpsin bu sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

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Etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu beyaza büründü. Karla kaplı kaldırımlarda yürüyen vatandaşların kaymaması için duyarlı bir vatandaş, aldığı tuzları yere serpiştirerek çözüm bulmaya çalıştı. O anları kayıt altına aldıran vatandaş, mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Görüntülerde vatandaşın, “Herkes dükkanının önünü temizleyecek, tuzlayacak. Belediyeden beklemesin kimse böyle mısır saçar gibi saçacaksın anlatabiliyor muyum? Biz kendi cebimizden verip oturduğumuz kahvenin önüne tuz atıyoruz niye vatandaş kaymasın diye. Belediyeden de beklemiyoruz kendimiz saçıyoruz. Herkes evinin ve dükkanın önüne bir poşet tuz serpsin bu sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

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