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Dünya’daki kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor

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Bursa’da el sanatları öğretmeni; dünyada şu an resmi olarak kullanılmayan alfabelerle kaligrafi sanatıyla yazı yazıp bunları turistlere satıyor. Ustanın tabak, kağıt ve ahşaba dünyadaki nadir dillerle yazdığı kaligrafi yazıları büyük rağbet görüyor.

Dünya’daki kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor
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Bursa’da el sanatları öğretmeni; dünyada şu an resmi olarak kullanılmayan alfabelerle kaligrafi sanatıyla yazı yazıp bunları turistlere satıyor. Ustanın tabak, kağıt ve ahşaba dünyadaki nadir dillerle yazdığı kaligrafi yazıları büyük rağbet görüyor.

Tarihi Yeşil semtinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Hayri Tekgöz, 23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraşıyor. Bursa’nın tarihi yeşil ve türbe ve camisini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere dünyada şu an kullanılmayan her biri binlerce yıllık alfabelerle isim ve soy isimlerini tabak, kağıt ve ahşaba kaligrafi sanatıyla yazarak satışını yapıyor. Tekgöz’ün yazdığı yazılar çok beğeniliyor. Bu yazılar ürünün kalitesine göre 30 ila 200 lira arasında müşteri buluyor.

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23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Kaligrafi sanatının yanı sıra farklı alfabelerle de ilgileniyorum. Farklı medeniyetlere ait şuan kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıyorum. Bu yazıları tabak, kağıt ve ahşaba yazıyorum. Yazdığım bu yazıları Yeşil semtine Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlere satıyorum. Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor. Dünya’da zamanında kullanılmış şu an kullanılmayan 20 alfabe öğrendim. Bu alfabelerle süs eşyalarına yazılar yazarak bunları turistlere 30 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.

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