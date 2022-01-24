Dursunköy’de mahsur kalan vatandaşlar köy kahvehanesine sığındı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı, kentin bir çok noktasını beyaza bürüdü. Arnavutköy ilçesinde bulunan Dursunköy’ün yolları ise kar nedeniyle kapandı. Yaklaşık 1 buçuk metreyi aşan kar yağışı nedeniyle 70’i aşkın kişi köyde mahsur kaldı. Yol üzerinde araçlarda esir kalan vatandaşlar traktörler ile toplanarak köy kahvesine getirildi.

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren tipi ve kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı güzergahında bulunan Arnavutköy Dursunköy yolları ise aşırı kar yağışı nedeni ile kapandı. Yolu kullanan hostes, polis, jandarma, belediye personelleri, fabrika işçileri, gazeteciler ve vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Yol üzerinde araçlarında kalan vatandaşlar traktörler ile alınarak köy kahvesine toplandı. Köy kahvesine toplanan 70’i aşkın vatandaş kurtarılmayı bekliyor.

“7-8 saattir burada mahsur kaldık”

Kahvehanede mahsur kalan vatandaş, “Biz öğle 2’den beri buradayız yaklaşık 7 veya 8 saat oldu. Havalimanına gidecektik ama gidemedik bu köyde kaldık. Kar yağışı çok şiddetliydi korktuk jandarma ekipleri bize ulaşamadı. Yürüyerek bu kahvehaneye kadar geldik” dedi.