Duvarlar kadınlar için renklendi

Bursa’da duvarlar, kadına şiddeti önlemek için renklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması KADES’e dikkat çekildi.

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk projesine imza attı. Enerji sektöründe öncü olan Trafolar Konuşuyor projesi ile bugüne kadar birçok toplumsal konuyu grafiti sanatıyla trafolara yansıtan UEDAŞ, bu kez Asayiş Şube Müdürlüğünün duvarlarını konuşturdu. KADES uygulamasının önemine dikkat çekilen çalışmada kadın polisler bina duvarına uyarı mesajlarını resmetti. Kadına şiddetle mücadelede Emniyetin büyük görev taşıdığına dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Trafolar Konuşuyor projemizle bugüne kadar birçok toplumsal konuyu ele almıştık. Ülkemizde kadına şiddete karşı başlatılan kampanya kapsamında Emniyet Müdürlüğümüzün de desteğiyle iyi bir çalışmaya imza attık" dedi.