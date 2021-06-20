Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Babalar Günü

Edirnekapı Şehitliği’nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, oğullarının mezarına su döktü, dualar etti.

Şehit aileleri, Babalar Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, oğullarının mezarına su döktü. Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden şehit babaları, buruk bir gün geçirdi.

2007 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz’un babası Hikmet Yavuz, “Bugün Babalar Günü’nde oğlumuz bizi görmeye gelemedi ama biz oğlumuzu görmeye geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah bize de şefaatçi olur. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor” dedi.