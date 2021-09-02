Elazığlı 26 şehidin ailelerine İstanbul’da gezi ve moral programı

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFAD), “Yalnız Değilsin” projesi kapsamında Elazığlı şehit ailelerini İstanbul’da ağırladı. Bu kapsamda düzenlenen moral yemeğine siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığınca da desteklenen “Yalnız Değilsin” projesi kapsamında 26 Elazığlı şehidin 56 aile üyesi İstanbul’da ağırlandı. Proje kapsamında bir otelde düzenlenen moral yemeğine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Elazığlı iş adamları, sanat, siyaset ve spor camiasından çok sayıda konuk katıldı. Program kapsamında katılımcılar ve şehit aileleri bol bol sohbet etti. Şehit ailelerinin dün başlayan gezisinin yarın son bulacağı öğrenildi.

“Şehit ailelerimizi mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize”

Düzenlenen moral gezisiyle ilgili konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Elazığ’daki şehitlerimizin ailelerini İstanbul’a getirmek suretiyle İstanbul’daki tarihi mekanları, gezilesi görülesi yerleri gezdirmek, dolaştırmak suretiyle şehit ailelerimizi burada rehabilite ve onları rahatlatma amacı güden güzel bir faaliyet gerçekleştiriyor. Bu sene de dernek başkanımız Faik İçmeli Bey beni 3 ay kadar önce aradığında böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi. Ben de elbette içinde şehitler varsa, içinde vatandaşların keyif alacağı bir program varsa mutlaka Elazığ Valiliğimizin destek olacağını ifade ettik. Bugün itibariyle toplam 321 şehidi olan Elazığ’ımızın 26 aile olmak üzere toplamda 57 kişi bugün burada bu programa katılıyorlar. 1’inde başlayan ve cuma günü sona erecek olan programda şehit ailelerimiz keyifli vakit geçirecekler. Boğaz turuyla birlikte son derece güzel bir süreç geçirecekler. Kesinlikle keyif alacakları, dua edecekleri bir ortam oluşacak. Ama en büyük dua kesinlikle bizim onlara yapacağımız dua olacak. Çünkü bu ülkeye, bu vatana bir şehit vermişler. Onların bu hürmete hakları var. Biz mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

“Elimizden geldiği kadar şehit ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz”

Pandemi sürecinin ardından tekrar programlara başladıklarını söyleyen AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ise, “ELFED Yönetim Kurulu üyesiyim. Beraber elbirliğiyle başlattığımız bir organizasyondu. Pandemi süresi araya girince ara verdik. Bu sene tekrar başladı. Elimizden geldiği kadar şehit ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler tabi kaybettiklerini dolduramayız. Ama biz hepimiz sıcak güvenli evlerimizde güvenle huzurla yaşarken onların ağabeyleri, ablaları, babaları bu ülke için hiç gözlerini kırpmadan can verdiler. Biz de onları 2 gün normal ortamlarından çıkarıp eğer bir moral aşılayabiliyorsak Elazığlı olarak ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.

“Sonsuz minnetimi buraya gelerek göstermek istedim”

Programa katılan futbolcu Arda Turan, “Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar ne şerefli aileler bugün ben de onların yanında olmak istedim. Onların hem acılarına ortak olmak hem de bir nebze İstanbul’dan keyif alabiliyorlarsa, o keyfe birazcık daha keyif katabilmek için buradayız sevgili Elazığlı dostlarımızla beraber. İnsan ister istemez duygusal anlar yaşıyor şehit evlatlarını görünce, şehit ailelerini görünce. Kolay bir şey değil ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sonsuz minnetimi bugün buraya gelerek göstermek istedim. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Bazı şeyler var ki trilyoner olsan, servetini versen bir saniyesini geri getiremezsin”

Oyuncu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez ise, “Faik başkan bunu bir hayat şekline getirdi. Ömrü zaten bu tür organizasyonlarla, bu tür hassasiyetlerle geçti. Şimdi ELFED olarak yapıyor ama sorun kendisini tanıyanlara. Onun için hep ya şehit aileleri ya şehitler ya vatan ya devlet ya bayrak. Elmanın, armudun kilosunun kaç para olduğu tabii önemli de daha önemli şeyler de var. Onu bulursun, ucuzladığı gün de gelir ama bazı şeyler var ki trilyoner olsan, servetini versen bir saniyesini geri getiremezsin. İşte bu tür organizasyonlar böyle organizasyonlar” şeklinde konuştu.