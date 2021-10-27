Elektrik direkli kaçak işyeri herkesi şaşırttı

Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen işyerini henüz inşaat safhasında tespit ederek yıktı. Kaçak işyerinin sokaktaki elektrik direğini de içine alacak şekilde inşa edilmiş olduğunu gören yetkililer büyük şaşkınlık yaşadı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi Kantar Sokak üzerinde kaçak olarak inşa edilen işyerini henüz inşaat hâlindeyken tespit ederek yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aydınlatmayı sağlamak için sokakta yer alan elektrik direğinin kaçak işyeri inşaatının içinde kaldığını gören katılarak belediye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından kaçak işyerinin yıkımına başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.