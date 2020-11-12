Emekli Bahri amca sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

İstanbul’da emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adayan Bahri Ozan, kasaplardan aldığı etlerle haftanın altı günü sevimli dostlarını besliyor. Hayvanları beslediği için eleştirildiğini söyleyen Ozan, “Bazıları da Allah razı olsun demesi gerekirken eleştiriyor. Hatta şiddete varan olaylar oldu. Su verdiğim için yaşlı bir adam geldi üstüme yürüdü” dedi.
“Ben onları beslediğim zaman ruhum da doymuş oluyor”Hayvanları beslediği için bazı kişiler tarafından eleştirildiğini anlatan Bahri Ozan, “Emekliliğimi böyle yapıyorum. Kahve köşelerinde vakit harcamak yerine burada can dostlarımı besliyorum. Haftanın en az 6 günü buralara gelip bu hayvanlara et veriyorum. Pazar günleri gelemiyorum. Çünkü kasaplarda et olmuyor. Eskiden para verip alıyordum. Şimdi ise ücret almıyorlar. Bu sevapta bizim de katkımız olsun diyorlar. Hepsi arabanın motor sesini ve korna sesini çok uzaktan tanıyor. Ben onları beslediğim zaman ruhum da doymuş oluyor. Bazıları da Allah razı olsun demesi gerekirken eleştiriyor. Hatta şiddete varan olaylar oldu. Su verdiğim için yaşlı bir adam geldi üstüme yürüdü” dedi.