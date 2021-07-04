Eminönü’nde kısıtlamasız ilk pazar günü "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler

banner4243

Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstanbullular, Eminönü’ne akın etti. Eminönü’nde "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler yaşandı.

Eminönü’nde kısıtlamasız ilk pazar günü "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler
banner3909

Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstanbullular, Eminönü’ne akın etti. Eminönü’nde "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler yaşandı.

Türkiye’de 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Uzun bir aradan sonra oluşan bu görüntü "iğne atsan yere düşmez" dedirtti. Bölgede trafik yoğunluğu da yaşanırken, koronasız günleri hatırlatan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira...
Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira...
  1. SPOR

banner3552

banner4323

banner3841