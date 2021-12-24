Enerjinizi kestane şekeriyle depolayın

Kardelen kestane şekeri, yılbaşı sepeti ve herkesin bütçesine uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Enerji deposu olan kestane şekeri, ‘kirpiş’ ambalajlıyla da çocukların hayranlığını kazandı.

Kardelen, yeni yıl öncesi hazırladığı hediyelik paketleriyle Bursa’nın tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Yılbaşı için hazırlanan sepetle e-ticaret kanalından müşterilerine ulaştıklarını belirten İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, “Bursa’mızın ürünü olan kestanemizin çikolatalısını yılbaşı hediyesi olarak özel hazırladık. Yılbaşı hediyesi olarak çikolatayı tercih edeceğimize Bursa’nın ürünü kestane şekeri ve çikolatalı kestaneyi tercih etmemiz, şehrimizin tanıtımı açısından çok faydalı olacaktır. Resmî daireler, belediyeler, fabrikalar ve şirketlerin, personellerine ve hediye vermek istedikleri yerler için yılbaşında kestane şekerini tercih etmelerini arzu ediyoruz. Yılbaşına özel e-ticaret kanalımızda bir sepet oluşturduk. İçerisinde cevizli kestane şekerinden büyük boy kestane şekerine, çikolatalı ürünlerimizden tadımlığa kadar birçok kestane şekeri çeşidi yer alıyor. Kestane şekeri hediyelik bir ürün olduğu için herkes gönül rahatlığı ile gönderebilir. Ziyarete gidenler hem faydalı hem de Bursa’nın ürünü olan kestane şekerini tercih edebilir" diye konuştu.

Kestanenin sağlığa da faydası bulunduğunun altını çizen Akgün, "Fosfor, demir gibi vitaminler açısından zengindir. Çocukların gelişmesinde önemli rol oynar. Lif bakımında zengin olduğu için sindirim sistemini düzenleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır. Bu konuda kış aylarında bol bol tercih edilmesinde fayda vardır. Hediyelik paketlerimizde Bursa’nın tarihi yerlerini, simgelerine yer vererek şehrimizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de bu şekilde göstermemiz gerekiyor” dedi.

Çocukların hayran kaldığı ‘kirpiş’ ambalajlı ürünlerini de Türkiye’deki 24 şubelerinin yanı sıra çok sayıda mağazada satışa sunduklarını belirten Akgün, “Büyükten küçüğe doğru her bütçeye uygun ürünümüz vardır. Tadımlık olarak 3,5 liradan başlıyor. Hediyelik olarak 18 liradan 150 liraya kadar giden farklılıklarla devam ediyor” şeklinde konuştu.