Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu

Bursa’nın ilçesinde İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) tarafından İnegöl Belediyesinin desteğiyle düzenlenen programda 6 özel genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu.

Otizmli, down sendromlu, zihinsel ve görme engelli yaşları 15 ila 20 arasında olan Kader Dursun, Hadiye Aygün, Perihan Olcay, Siber Ordu, Nurşen Gündoğan ve Büşra Şeherli, ailelerine gelinlik giymek istediklerini söyledi. Aileler de İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) yönetimine talepte bulundu. İnegöl Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile Sıra gecesi programı düzenlendi. Program da 6 engelli genç kızın hayali gerçekleştirildi.

Evlerinden alınan genç kızlar, önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliklerini giyen kızlar, gelin arabasına bindi. Şehirde tur atan gelinlerin alayı daha sonra düğün salonuna geldi. Salona gelen 6 genç, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Genç kızlar dans edip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Sıra gecesi yapıldı

Yürüme engelli sanatçı Erdal Şekür ve ekibi eşliğinde sıra gecesi yapıldı. Davetliler ve özel çocuklar, birbirinden güzel türküler eşliğinde eğlendi.

Programda konuşma yapan İZED Başkanı Halil Peynirci, bugüne kadar 6 bin engelliye tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyleyerek, bu günde özel çocukların mutlu olması için hem düğün hem de sıra gecesi düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Sağlıklı bireylerin, sizlere destek olması lazım. Tüm engelli bireylerimizi gerçekten çok seviyoruz." dedi.

Kaymakam Eren Arslan da, "Önemli olan aslında zihinlerdeki, kalplerdeki engelleri kaldırabilmek. Diğer engeller sevgi saygı içerisinde aşılır" dedi.