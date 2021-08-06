Engelli genç ve annesi, başka çocuklara umut olmak için karavan ile yola çıktı

14 yaşına kadar 12 ameliyat geçiren Yağız, engelli çocuklara yardımcı olmak ve umut aşılamak amacıyla annesiyle birlikte karavan turuna çıktı. Yağız ile annesi ‘Yağız’ın İyilik Karavanı’ adını verdikleri karavan ile Çekmeköy’den yola çıktı.

Serebral Palsi hastalığı ile mücadele eden ve bu güne dek 12 ameliyat geçiren 14 yaşındaki Yağız ile annesi Esin Tutgun, Serabral Palsi hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yağız ile annesi Esin, başka engelli çocuklara ulaşarak onlara moral ve umut olmak, onların ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hayırsever kişilere ulaşarak köprü olmak ve insanlara iyilik taşımak amacıyla ülke turuna çıktı. Yağız ile annesi Esin, ‘Yağız’ın İyilik Karavanı’ adını verdikleri karavan ile Çekmeköy’den yola çıkarak ülke turuna başladı.

Bir hayal ile başladı ve gerçekleşiyor

Yolculukları hakkında konuşan Yağız’ın annesi Esin, “Aslında bir hayalin gerçekleşmesi bu bizim için. Yağız 14 yaşında ve yaklaşık 12 tane ameliyat geçirdi. Bizim her ameliyatımız bir sonraki ameliyata gidiyor ve biz de umutlarımız körelmesin diye polyanacılık oynuyoruz. Bu bizim için çok keyifli. Çünkü umutlarımız bitmemeli. Bütün özel çocukların, engelli ailelerin umutları bitmesin. Ve biz de bunun doğrultusunda bir gece sabaha karşı Yağız’la alçı içindeyken bir hayal kurduk. “Anne gezmeye gidelim” dedi. Nasıl gidelim? Hadi gidelim. “Anne karavanla gitsek” dedi. Sabaha karşı beşte kurulmuş bir hayal. Olur Yağız dedim karavan da bulalım. Nasıl yapalım derken biz böyle bir proje yazdık ve ben o gece hemen Instagram’da yazdım. Ve o gece saat 11.00’de bizi bir gazeteci beyefendi aradı. Ne yaptığımızı sordu, ben de size destek olayım dedi. Biz şaka sandık. Hemen böyle bir haber gelince ve Yağız’la başladık projeyi geliştirmeye. Ama bu profesyonel bir proje değil. Yani anneyle oğlunun diğer ailelere diğer özel çocuklara, engelli çocuklara destek olmak için yalnız olmadıklarını göstermek için. Çünkü Yağız büyüyor. Yağızlar da büyüyor ve büyüdükçe arkadaşa ihtiyaçları var. Yarın bir gün Yağız büyüdüğünde o da bir örnek olacak ve iyi bir örnek olmasını istiyorum” dedi.

Bir adım atarak diğerlerine umut oldular

Yağız’ın annesi Esin konuşmasının devamında, “Bu hastalığın tedavisi yok, sadece yaşamın içine nasıl adapte edebilirsiniz düşüncesi var. Şimdi bu çocuklar büyüyorlar. Diğer çocuklarımız gibi ve gelişimleri gayet normal gidiyor çoluk çocuğumuzun. Büyüdükçe arkadaşa ihtiyaçları var. Biriyle telefonda konuşmak istiyorlar. Yarın bir gün evlenecekler. Belki yarın bir gün iş kuracaklar, birbirlerinden destek alacaklar. Böylece bu sosyal çevreyi geliştirebilirsek o bir ağ olacak Türkiye’de. Çünkü bakın sitelere sadece ben değilim. Ben belki bir adım öne atıp bir şey yapma tarafına geçebildim. O da eğitimci olmanın verdiği durumdan dolayı sanırım. Böyle herkesle beraber olmayı niyet ettik ve bu çocuklar, gideceğimiz aileler bize müracaat etti. Biz varız. Çorbamızı içmeye bekliyoruz sizi. Burada hiç para dönmüyor. Ben bir kadın derneği başkanıyım aynı zamanda. Köylerimizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız çevremdeki dostlarım ihtiyaçlarımızı aldılar. Bizim burada benzin sponsorumuz da var. O şekilde gidiyoruz” dedi.