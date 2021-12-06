Engelliler çikolata yapmayı öğrendi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, bir AVM’de düzenlenen yarışmada hünerlerini ortaya koyarak çikolata yaptılar. Engelliler, şeflerden oluşan jüriden tam puan alan çikolataları çevrelerindekilere ikram ettiler.

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM), Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu’nun düzenlediği renkli bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki Aşçılık Sınıfı’nda eğitim gören kursiyerler, AVM içinde kurulan stantlarda çikolata yarışmasına katıldı. Önlüklerini giyen öğrenciler, şeflerin yardımıyla çikolata yaparak maharetlerini sergilediler. Heyecanın her saniye hissedildiği etkinliğin sonunda başarılı olan Engelliler Sarayı yarışmacılarına çikolata kupası sertifikası ve madalya verildi. Sadece tüketici değil, üretici de olduklarını gösteren engelliler, yaptıkları çikolatalardan hem kendileri yedi hem de vatandaşlara ikram ettiler.