Engelsiz şehir Yıldırım’a örnek tesis

Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Merkez, hasta bakım birimlerinden iş atölyelerine, sosyal alanlardan spor salonuna kadar engellilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde insana dokunan önemli bir hizmeti hayata geçirdikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerden bizim için en önemlisi, özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz için yaptığımız çalışmalar. Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. Bugün, hayırsever Yıldırım ailesinin destekleri ile ilçemize kazandıracağımız Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin temelini atıyoruz” dedi.

Her ihtiyaçlarına cevap verecek

Toplam inşaat alanı 5 bin 305 metrekare olacak tesisin bünyesinde hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu olacak. Ayrıca özel kardeşlerimizin sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve dersliklerin yer alacağını belirten Başkan Yılmaz, “İnşallah merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa’ya değer katacak. Ben bu hizmetin ilçemize kazandırılması noktasında elini taşın altına koyan Yıldırım ailesine yürekten teşekkür ediyorum ve isimleri merkezimizde ebeden yaşayacak olan Makbule annemizi ve Tevfik babamızı rahmetle anıyorum. İnşallah bugün temelini attığımız Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin açılışını 3 Aralık 2022’de yine hep birlikte yaparız” diye konuştu.

‘Bizim lügatımızda engel yok’

Engelli tabirini kabul etmediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Biz bu kardeşlerimizi özel ihtiyacı bulunan bireyler olarak değerlendiriyoruz. Amacımız da bu kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına katkı sağlamak. Yıldırım İstihdam Merkezimiz vasıtasıyla son 2 yılda 966 özel gereksinimli hemşehrimizi iş sahibi yaparken bunun yanı sıra merkezimizde istihdamı desteklemek adına mesleki eğitimler, işbaşı eğitim programları ve e-KPSS kursu hizmeti veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar 103 tekerlekli sandalye ve 100 özel yatağı da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hediye ettik. Ayrıca kardeşlerimizin kullandığı özel araçların bakımı ve tamiri noktasında da ücretsiz hizmet veriyoruz. Engelsiz Nakil Hizmeti projemiz ile de, özel gereksinimli kardeşlerimizin kamu kurumlarına, hastanelere ve sınavlara ulaşımını sağlıyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde özel öğrencilerimize temel spor eğitimi veriyoruz. 4 antrenör ile 150 öğrencimize verdiğimiz eğitimler ile özel gereksinimli çocuklarımızın yaşamına dokunuyoruz. Engelsiz Yıldırım yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Harun Yıldırım, “Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi. anne ve babamızın ismini yaşatacak ve amel defterini açık bırakacak. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin önümüzdeki 3 Aralıkta açılışını yapmayı Allah nasip etsin inşallah. Hayrı yapmak kadar hayra vesile olmak da mühimdir. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a da vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dört duvar arasından kurtuldular

Türkiye’de AK Parti iktidarı ile birlikte engellilerin hayatının değiştiğini söyleyen Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Engelsiz kardeşlerimiz, adeta evlere hapsolmuş ve sosyal hayatın dışında kalmıştı. AK Parti iktidarı döneminde gerek çıkarılan yasal düzenlemeler ile gerek ise yapılan yatırmalarla bu kardeşlerimiz dört duvar arasından kurtularak, dışarıdaki dünyanın farkına vardılar. Sosyal ve ekonomik hayata dâhil oldular. İşte bu gün bu hayırlı yatırımlardan birisinin daha temelini burada hep birlikte atıyoruz. Bu vesileyle Yıldırım’ın çehresini değiştirmek, Yıldırımlıların mutluluğuna mutluluk katmak için çalışan belediye başkanımızı kutluyor ve Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Temel Atma Töreni’nde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Engelsiz Türkiye olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Hiçbir zaman yalnız bırakmadık”

AK Parti ile birlikte yerel yönetim anlayışının büyük bir değişim geçirdiğini bürokrasi belediyeciliğinin yerini hizmet belediyeciliğinin aldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Sayan, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. AK Parti, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, insanların mutluluğu ve huzur için kendini vakfeden insanların mensubu olduğu kutlu davanın siyasi tezahürüdür. Bu anlayışımız ve adanmışlığımız bizi sadece Türkiye’nin değil dünyanın da umudu haline getirmiştir. Bu bilinç ve sorumlulukla 20 yıllık hizmet sürecimiz boyunca bu özel kardeşlerimiz için de çok önemli adımlar attık. Kendilerine sosyal haklar alanında önemli kazanımlar sağladık. Ailelerine destekler sağladık. Özel kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalıştık. İşte bugün yine bu doğrultuda önemli bir hizmetin temeli atıyoruz. Başkanımız Oktay Yılmaz’ın ve hayırsever Yıldırım ailesinin böylesi özel bir projeyi ilçeye kazandıracağı için tebrik ediyorum ve Dünya Engelliler Günü’nde toplumun her kesiminde bu hassasiyetin oluşmasını temenni ediyorum” dedi.

Engelsiz bir Bursa yolunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bugün temelini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli kardeşlerimizin yanında ailelerine de terapi hizmeti sunulacaktır. Ben böylesi bir hizmeti hayata geçirdikleri için Yıldırım Belediyemize ve hayırsever Yıldırım ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Engel zihinde başlar”

Çok kısa bir süre öncesine kadar bu özel insanların adeta yalnızlığa terk edildiğini, evlerinden dahi çıkamadığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Yollarımızı, şehirlerimizi, binalarımızı özel kardeşlerimiz için yeniden dizayn ettik. Onların sosyal hayatın içerisinde aktif olarak yer alabilmesi için etkinlikler düzenledik. Becerilerini geliştirmek için kurslar açtık, eğitimler verdik. Ve gördük bu yatırımlarımız sadece özel insanlarımızı mutlu etmekle kalmadı. Onlar toplum için üretir hale geldi. Ekonomik hayatın içerisinde, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle sportif başarıları ile bizleri gururlandırdılar. Onlar azimleriyle çalışkanlıklarıyla engelin bedensel değil zihinsel bir durum olduğunu gösterdiler. Bu vesileyle özel kardeşlerimiz için yeni ufuklar açacak, yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı bu merkezin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Oktay Başkanımıza da böylesi güzel bir merkezin oluşmasına aracılık ettiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın hayırsever Yıldırım ailesine hediye takdimi ile devam eden program Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün temel atma töreni ile sona erdi.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Sayan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Yıldırım ailesi, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.