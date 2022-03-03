Esenyurt’ta yaşlı ve engelli vatandaşlara destek

Esenyurt Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Ekipler, yemek ihtiyacını karşılayacak durumda olmayan vatandaşların evlerini ziyaret ederek kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti veriyor.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlu komşuları için çalışmaya devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerine misafir olup ihtiyaçlarını dinliyor. Tespit ziyaretleri sonucu yapılan çalışmalarla, yemek ihtiyacını karşılama ve gıdaya ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların ‘adreslerine teslim’ kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti veriliyor. Esenyurt Belediyesi’nin desteğini esirgemediği 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar, gösterilen ilgi ve hassasiyetten dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Umudun şehri Esenyurt’ta tüm vatandaşlarımızın yanındayız”

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Sorumlusu Canan Düzcü, hizmetlerin düzenli olarak devam ettiğini belirterek: “65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza kahvaltı ve sıcak yemek yardımlarımız yapılmaktadır. Yapılan yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip sorunlarını, dertlerini dinledik. Vatandaşlarımız almış oldukları hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerini iletmemizi istediler. Esenyurt Belediyesi olarak Umudun Şehri Esenyurt’ta ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.