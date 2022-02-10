Eşi evden çocuklarıyla kaçtı; çocuklarını istiyor

Bursa’da eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye çıkıp 3 çocuğuyla kaçan adam çocukları için mücadele veriyor.

Mudanya ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arı, 18 yıldır eşi H.A. ile evliydi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Mehmet Arı’nın eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye 11,12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını alarak evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Arı, Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra eşinin Bayram Y. ile birlikte Ankara’nın Sincan ilçesine kaçtığını öğrendi. Eşinin kaçtıktan sonra kendisine boşanma davası açtığını da öğrendi. 3 aydır çocuklarını göremeyen gözü yaşlı baba; çocuklarının hayatından endişe ediyor. Mehmet Arı, eşinin Bayram Y. ile sosyal medyada fotoğraflarını görünce tazminat davası da açtı. Mehmet Arı’nın tek isteği hayatından endişe ettiği çocuklarının velayetini almak.

Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum. Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2 ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın velayetini almak istiyorum" dedi.

Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir televizyon programına bağlanan H.A, "Evden ayrıldım, Bayram Y. ile gittim. Bayram Y. benim arkadaşımın kardeşi. Onunla beraber yaşamıyoruz. altlı üstü oturuyoruz. Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" şeklinde konuştu.