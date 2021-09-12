Eski MHP’li Mustafa Haykır son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. Dönem Milletvekili Mustafa Haykır, İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski MHP’li Mustafa Haykır son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. Dönem Milletvekili Mustafa Haykır, İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski MHP Milletvekili Mustafa Haykır için Karaahmet Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Haykır’ın ailesi, yakınları, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile vatandaşlar katıldı. Haykır’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Beykoz Mezarlığı’na defnedildi.

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