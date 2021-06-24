Eski Türkiye güzeli Sakaoğlu’nun 25 milyon TL mirası Fatih İtfaiyesi personeli arasında paylaştırıldı

Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 25 milyon TL’lik mirasını kendisini yangından 2 kez kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bırakmıştı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, mirasın itfaiye görevlileri arasında paylaştırılmasına karar verdi.

Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1913 yılında 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sakaoğlu’nun yalnız yaşadığı evinde 83 yıl sonra yeniden yangın çıktı. Eski Türkiye güzelini yeniden Fatih İtfaiyesi ekipleri kurtardı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bıraktığını beyan etti. Sakaoğlu’nun 2003 yılında 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Fatih İtfaiyesi’nde çalışan 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar kabul etti. 18 yıl süren dava sürecinde Sakaoğlu’nun, bankadaki parası faiziyle 37 milyon TL’ye ulaştı. 25 milyon TL’nin paylaştırılması için İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada karar açıklandı. Mahkeme mirasın 272 itfaiye çalışanı arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Kararla birlikte tenfiz memuru mirasın itfaiyeciler arasındaki paylaşımını belirleyecek. Öte yandan mirasçıların hayatını kaybetmesi halinde para, devlet hazinesine aktarılacak.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan bir kısım mirasçıların avukatı Pınar Aslan, Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun ölüm tarihinde çalışan itfaiye personelleri arasında mirasın paylaştırıldığını söyleyerek “12 milyon TL civarında bir anapara vardı. Onun şu an 25 milyon TL civarında faizi işledi. Öncelikle faiz dağıtılacak. Daha sonra da anaparanın 3 ayda bir işleyen faizi ve gayrimenkul gelirleri de itfaiye erlerine dağıtılmış olacak” dedi.

Dava sürecinde hayatını kaybeden müvekkilleri olduğunu söyleyen avukat Aslan “Onların da mirasçıları sadece bu paranın faiz kısmını alabilecek. Bundan sonra işleyen faizden faydalanamayacaklar maalesef” şeklinde konuştu.

Mirasçılardan İlyas Kuşaklı ise Sakaoğlu’nu yangından kurtarma anını anlatarak “Herkesin bir annesi vardır ama Mahmure Anne bizim de annemiz oldu. Mahmure Ana’yı kurtardıktan sonra süreç olarak bu zamana kadar 18 yıldan beri devam etti. Mahmure Ana’ya Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Mahmure Ana’yı unutan insan bence düşük karakterli biridir. Bizim ikinci annemiz Mahmure Ana’dır. Ben para ile köyümün mezarlığına çeşme getirmek istiyorum. Şile’de oğlumu kaybettim, boğuldu. Onun hayratına çeşme yaptırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sakaoğlu’nun vasiyetnamesinde kardeşinin mirastan pay almasına rızası olmadığı biliniyor.